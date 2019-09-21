Vatandaştan Poligon Deresi isyanı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde bulunan 'Poligon Deresi' etrafında oturan vatandaşlar, dereden gelen kokuya karşı isyan etti. Gerekli noktalara şikayetlerini defalarca ilettiklerini belirten mahalle sakinleri, durumun hala düzelmediğinden şikayetçi

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde bulunan 'Poligon Deresi' etrafında oturan vatandaşlar, dereden gelen kokuya karşı isyan etti. Dereden kaynaklı olarak sivrisinek ve hastalıkların da arttığını belirten mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Mehmet Altıner, "Yıllardır buradaki problem çözülmedi. Sinekler evlerimizin içerisine kadar geliyor. Pencerelerimizi dahi açamıyoruz. Artık sorunumuz çözülsün" dedi.



'SİNEKLERDEN DURAMIYORUZ'



Poligon Deresi'nden yayılan koku ve pislik vatandaşı isyan ettirdi. Derenin girişinde toplanarak durumu protesto eden bir grup vatandaş, kokudan evlerinin pencerelerini açamayacak duruma geldiklerini söyledi. Yıllardır sorunun çözülemediğinin altını çizen mahalleli, yetkililere şikayetlerini ilettiklerini ama durumun hala düzelmediğini belirtti.



'PENCERELERİ AÇAMIYORUZ'



Dere yakınlarındaki evini 1977'de aldığını ifade eden 80 yaşındaki Mehmet Altıner, "Buraya taşındığımızdan beri dere kokusu çekiyoruz. Ben bu durumdan utanıyorum" diye konuştu. Sorunun çözümü için yıllarca uğraştıklarını dile getiren Mehmet Altıner, "Yıllardır buradaki problem çözülmedi. Sinekler evlerimizin içerisine kadar giriyor. Pencerelerimizi dahi açamıyoruz. Artık sorunumuz çözülsün. Akıntı yavaş olduğu için tüm çöpler derenin içerisinde doluyor. Koku dayanılamaz hale geliyor. Yağmur yağınca da tüm pislik denize akıyor" dedi.



MAHALLELİ İMZA TOPLADI



Tüm mahallede imza toplandığını belirten mahalle sakini Ahmet Polat ise, "Yaklaşık 10 senedir uğraşmama rağmen kimse ilgilenmiyor. Artık bunlarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.



"İZMİR'E YAKIŞMIYOR"



Dere yakınlarında bir apartmanda 12 yıl boyunca yöneticilik yaptığını belirten Semra Özyapıcı ise, "Yöneticilik yaptığım zaman neredeyse her ay belediyeye gidip derenin temizlenmesi için şikayetlerde bulunuyordum.



Her şikayetimizde sadece derenin içerisinde büyüyen otları kesip, ilaçlayıp gidiyorlar. Bu durum İzmir gibi bir şehre yakışmıyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR