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Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

23.09.2019, 10:08

'in Urla ilçesine bağlı 'nde, rahatsızlanan eşinin işlettiği kahvenin başına geçmeyi kafaya koyan Bahar Doğru, gece poğaça ve ketesini yapıp anahtarı eşinin cebinden gizlice alarak dükkanı açtı. İlk zamanlar gelen tepkilere kulak asmayan Doğru, tam 10 yıldır mahalle kahvesini işletiyor. Kendisiyle didişen müşterileri ise tepsiyi kafasına yiyor.

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