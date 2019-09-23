İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde, rahatsızlanan eşinin işlettiği kahvenin başına geçmeyi kafaya koyan Bahar Doğru, gece poğaça ve ketesini yapıp anahtarı eşinin cebinden gizlice alarak dükkanı açtı. İlk zamanlar gelen tepkilere kulak asmayan Doğru, tam 10 yıldır mahalle kahvesini işletiyor. Kendisiyle didişen müşterileri ise tepsiyi kafasına yiyor.
Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.