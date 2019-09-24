Balkan Festivali’ne coşkulu final

Bu yıl hayatını kaybeden eski bakanlardan Işılay Saygın adına gerçekleştirilen İzmir Buca'daki Uluslararası Balkan Festivali, ikinci gününde renkli gösterilere sahne oldu.

Bu yıl hayatını kaybeden eski bakanlardan Işılay Saygın adına gerçekleştirilen İzmir Buca'daki Uluslararası Balkan Festivali, ikinci gününde renkli gösterilere sahne oldu. Balkan Yemek Yarışması ile başlayan festivalde dans gösterileri ve Sakoband ile keyifli anlar yaşayan Balkan göçmenleri, Düşler Atölyesi'nin sunduğu yöresel kıyafetler defilesini izledi. Her kıyafetin Balkan kültüründeki anlamı ve dikiliş öyküsünü anlatan mankenler, defilenin ardından Balkan düğünlerinde gerçekleştirilen kına gecesini canlandırdı. Festivalin finali ise ünlü Balkan sanatçı Suzana Gavazova ile gerçekleşti.