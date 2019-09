Bu görüntü Çeşme'ye yakışmıyor

Çeşme’nin Şifne Mahallesi’ndeki kötü kokuya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri el koydu. Bahçelaki Deresi’nden numune alan yetkililer, İZSU’dan dere ıslah çalışması yapmasını istedi

Türkiye'de tatil denilince ilk akla gelen ilçelerden biri olan Çeşme'deki manzara, Şifne Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. 3 yıldır Bahçelaki deresinden yayılan koku problemi çevreyi rahatsız ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kirliliğin, TOKİ konutlarına ait arıtma tesisinin yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü. TOKİ ise yaptığı açıklamada arıtma tesislerinin yeterli kapasiteye sahip olduğu ve dereye herhangi bir katı atık bırakılmadığını ifade etti. Kanalizasyon atıklarının dereye bırakılarak, denize aktığını iddia eden mahalle sakinleri ise, bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Gazete haberini ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü pis kokunun kaynağını tespit etmek ve gerekli müdahaleleri yapmak üzere bölgede inceleme başlattı. İnceleme kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü ile TOKİ'ye ait arıtma tesislerinin çıkış suyundan numune alındı. Alınan numuneler analiz için halk sağlığı laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan ölçümlerde her iki arıtma tesisinin çıkış suyunda herhangi bir kirliliğe rastlanmadı. Bu arada yaz boyunca dereden yayılan pis koku ile mücadele etmek zorunda kalan çevre sakinleri koku probleminin bir an önce giderilmesini istedi.



SİRKÜLASYON YOK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise pis kokunun arıtma tesisi kaynaklı olmadığının yapılan analizler sonucunda tespit edildiğini söyledi. Her iki arıtma tesisinin çıkış suyundan alınan numunelerin temiz çıktığını belirten yetkilileri, "Dere ağzında yaptığımız incelemelerde sıkıntının derenin denize döküldüğü yerden kaynaklandığını tespit ettik. Dereden gelen su sirkülasyonun az olması nedeniyle denize karışmıyor. Orada göllenmelere neden oluyor. Dolayısı ile de bekleyen durgun su hava sıcaklığının da etkisi ile bakteri üretip kokuya neden oluyor. Söz konusu alan İZSU Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda. İZSU yetkililerine durumu anlattık. Kendilerinden sorunun çözümüne ilişkin iş programı istedik. Bahçelaki Deresi'nde acilen dere ıslah çalışması yapılması gerekiyor" diye konuştu.



'ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Denizde oluşan kirliliğin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Nesip Adıyaman, "Bu bölgede 2 yıl önce kokular başladı. Daha sonra da sahilimiz kirlenmeye başladı. Ekolojik denge her geçen gün katlediliyor. Doğa zarar görüyor. Giderek yayılıyor. Yetkililere seslenmek istiyorum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çeşme Belediye başkanlarının buraya gelerek bu kirliliği görmesini istiyorum. İnsan bu denize evlatlarını sokar mı? Mümkün değil. Denize sıfır oturuyoruz ve denize giremiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Hakkı Ayazlar da "Denize giremiyoruz, sahilde teknelerimiz var. Onlara bile gidemiyoruz. Kirlilikten balçık oluşmuş durumda. Eskiden böyle değildi. Denizimiz pırıl pırıldı, herkes balık avlıyordu. Şu an berbat bir durumda. Çözüm bekliyoruz" diye konuştu. Tatilci Burcu Tekin ise, kokunun rüzgarla birlikte arttığını ifade etti, "Bu görüntü Çeşme'ye hiç yakışmıyor" yorumunu yaptı.



Egeli Sabah