  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > DSİ İzmir’den anlamlı kampanya

’den anlamlı kampanya

DSİ İzmir’den anlamlı kampanya

24.09.2019, 12:30

ile işbirliği yapan 2. “kan bağışı” kampanyası düzenledi. İlk bağışı DSİ 2. Bölge Müdürü yaparken ve kampanya, bölge çalışanlarından gördü. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ve Kızılay Kan Merkezi Şubesi’nin birlikte düzenlediği “ kan bağışı” kampanyası çalışanlardan büyük ilgi gördü.

Bölge Müdürlüğü kampüsünde kurulan standa gelerek ilk bağışı yapan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ve bölge yöneticileri personele kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti. Eker " DSİ 2. Bölge Müdürlüğü olarak bu kampanyayı artık geleneksel hale getirdik. Aralıklarla kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Çalışanlarımız kan vererek hem hayat kurtarıyor, hem de daha sağlıklı oluyor" diye konuştu.

BİR GÜN SİZE DE LAZIM OLABİLİR

Tüm DSİ çalışanlarını kan bağışlamaya çağıran DSİ 2. Bölge Müdürü, kan vermenin bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. Eker " Kan bağışını alışkanlık haline getirerek, belirli aralıklarla kan vermeliyiz. Unutmamak gerekir ki: Bir gün kan size de lazım olabilir" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DSİ İzmir’den anlamlı kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN