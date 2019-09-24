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Süslü kadınlar 15 ülkede pedal bastı

Süslü kadınlar 15 ülkede pedal bastı
Giriş Tarihi: 24.9.2019

Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' eş zamanlı olarak 15 ülke ve 115 şehirde başlatıldı. merkezli etkinlikte, bisikletlerini süsleyerek 'nı dolduran yüzlerce kadın, 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' diyerek, süsledikleri bisikletleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' eş zamanlı olarak 15 ülke ve 115 şehirde başlatıldı. İzmir merkezli etkinlikte, bisikletlerini süsleyerek Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadın, 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' diyerek, süsledikleri bisikletleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Konak Meydanı'ndan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'na kadar bisiklet kullanan kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Bisiklete bin dünya değişsin', 'Bisiklet özgürlüktür' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi.

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