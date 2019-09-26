Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ndeki, ‘Hasta Tanıma ve Yönlendirme Sistemi’ hem hastaları hem de çalışanları rahatlattı
İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yeni yapılan "Hasta Tanıma ve Yönlendirme Sistemi" ile hastaların başvuru yaptığı tüm poliklinik, servis ve randevu işlemleri kayıt edilip raporlanabiliyor.
ZAMAN TASARUFU
Yeni devreye alınan başvuru ve yönlendirme sistemiyle hastaların beklemeden sıra alabildiklerini söyleyen Başhekim Op. Dr. İlker Kızıloğlu, "Hastalarımız kuyruklarda beklemeden kendi kayıtlarını kolay bir şekilde yapabiliyor. Doktorlarımız ve veri giriş elemanlarımız bu sayede zamandan tasarruf sağlayabiliyorlar. Sistem otomatik olduğu için sıra alma kargaşasının önüne geçmiş oluyoruz" dedi.
Hastanede kargaşayı bitiren teknoloji haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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