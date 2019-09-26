Hastanede kargaşayı bitiren teknoloji

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ndeki, ‘Hasta Tanıma ve Yönlendirme Sistemi’ hem hastaları hem de çalışanları rahatlattı

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yeni yapılan "Hasta Tanıma ve Yönlendirme Sistemi" ile hastaların başvuru yaptığı tüm poliklinik, servis ve randevu işlemleri kayıt edilip raporlanabiliyor.



ZAMAN TASARUFU



Yeni devreye alınan başvuru ve yönlendirme sistemiyle hastaların beklemeden sıra alabildiklerini söyleyen Başhekim Op. Dr. İlker Kızıloğlu, "Hastalarımız kuyruklarda beklemeden kendi kayıtlarını kolay bir şekilde yapabiliyor. Doktorlarımız ve veri giriş elemanlarımız bu sayede zamandan tasarruf sağlayabiliyorlar. Sistem otomatik olduğu için sıra alma kargaşasının önüne geçmiş oluyoruz" dedi.