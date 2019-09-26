  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Hastanede kargaşayı bitiren teknoloji

Hastanede kargaşayı bitiren teknoloji

Hastanede kargaşayı bitiren teknoloji
Giriş Tarihi: 26.9.2019

’ndeki, ‘ ve Yönlendirme Sistemi’ hem hastaları hem de çalışanları rahatlattı

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yeni yapılan "Hasta Tanıma ve Yönlendirme Sistemi" ile hastaların başvuru yaptığı tüm poliklinik, servis ve randevu işlemleri kayıt edilip raporlanabiliyor.

ZAMAN TASARUFU

Yeni devreye alınan başvuru ve yönlendirme sistemiyle hastaların beklemeden sıra alabildiklerini söyleyen Başhekim Op. Dr. İlker Kızıloğlu, "Hastalarımız kuyruklarda beklemeden kendi kayıtlarını kolay bir şekilde yapabiliyor. Doktorlarımız ve veri giriş elemanlarımız bu sayede zamandan tasarruf sağlayabiliyorlar. Sistem otomatik olduğu için sıra alma kargaşasının önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hastanede kargaşayı bitiren teknoloji haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN