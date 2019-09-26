Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir için korkutan uyarı!

İzmir'in Bornova ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde, şubatta meydana gelen heyelanın yaraları tam olarak sarılamamışken, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan'dan kritik uyarı geldi. İzmir'in birçok ilçesinde benzer heyelan alanları olduğunu belirten Murathan, riskli bölgeler üzerinde, önemli oranda yerleşimlerin bulunduğunu söyledi.