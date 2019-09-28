Bornova'daki ruhsatsız yapı mühürlendi

Bornova Belediyesi 6 aydır ruhsatsız çalışmasına göz yumduğu CHP’li iş insanına ait şantiyeyi mühürledi. Sorumlular hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında Temiz İzmir Derneği'nin yaptığı başvuru üzerine Bornova Belediyesi'ne bağlı ekipler 2015 yılı ekim ayından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alt yüklenici ve ana yüklenici olarak 600 milyon liranın üzerinde iş alan Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin Bornova Erzene Mahallesinde faaliyet gösteren merkez şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu taşınmazın dosyasında inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler tutanak tutup 12 Mart 2019'da yine belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Kontrol Servisinden söz konusu parsel üzerindeki kaçak yapılarla ilgili İmar Kanunu çerçevesinde işlem yapmasını istedi. Normal koşullarda Encümen kararı ile mühürlenip hiçbir şekilde araç giriş çıkışına müsaade edilmemesi gereken şantiye, aradan geçen 5 aylık süreçte çalışmaya devam etti.



MANŞETE TAŞIDIK

Temmuz ayında Egeli SABAH, Erzene Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzluğu 'Kıyağın böylesi' başlığı ile manşetine taşıdı. Ardından da belediyeden kaçak çalıştığı iddia edilen şirket şantiyesi hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Aradan geçen süreçte konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Gazetemizin ısrarlı takibi sonrası belediye ayrıntıya girmeden sadece yasal sürecin devam ettiğini belirtti. Aradan geçen 6 aylık süreçte şantiyenin kaçak olarak faaliyet göstermesine göz yuman Bornova Belediyesi 3194 sayılı imar kanununu da yok saydı.



YAZIYA YANIT YOK

Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, haziran ayında ruhsatsız şantiye ile ilgili Bornova Belediyesi'ne yazı yazdı. Resmi yazıda söz konusu şantiye ile ilgili iddiaların İmar ve Belediye Kanunu kapsamında incelenip Valiliğe konu hakkında bilgi verilmesi istedi. Kanun kapsamında yapılması gereken iş ve işlemleri geciktiren Bornova Belediyesi, İl Müdürlüğü'nün gönderdiği yazıya da kayıtsız kaldı. Egeli SABAH, Bornova'da eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Aktepe'nin sahibi olduğu şirkete tanınan ayrıcalığı 21 Ağustos tarihli ekinde 'İhbar ediyoruz' başlığı ile manşetine taşıdı. Gazete haberinin ardından İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Kaymakamlığı harekete geçti. Bornova Belediyesi'nden söz konusu işletme ile ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında ivedi olarak bilgi istendi. Yaşanan şok gelişme üzerine Bornova Belediyesi, 6 aydır görmezden geldiği şantiyeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekiplerini göndermek zorunda kaldı. 2 Eylül'de şantiyede incelemelerde bulunan belediye ekipleri söz konusu alanda kaçak olarak imal edilmiş, ortalama 150 metrekare büyüklüğünde 6 prefabrik yapı tespit etti. Kaçak imalatlarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca yapı tatil zaptı tutup mühürledi.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Şimdi tüm gözler Bornova Belediyesi Encümeni'ne çevrildi. Önümüzdeki günlerde belediye encümeni kaçak yapılar nedeniyle Agra'ya İmar Kanunu uyarınca para cezası kesecek. Eğer Agra kendisine tanınan 1 aylık sürede söz konusu kaçak yapılara ruhsat alamazsa ya da yıkmazsa bu sefer belediye encümeni İmar Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca söz konusu kaçak imalatlarla ilgili yıkım kararı alacak. Ardından da TCK'nın 184. Maddesi uyarınca yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak yapmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak. Sorumlular hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilecek.

EGELİ SABAH