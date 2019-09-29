En lezzetli festival

İzmir, uluslararası çapta bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Pastart İzmir-Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali, 27-29 Eylül tarihleri arasında Kültürpark içerisinde gerçekleştirildi.
İzmir, uluslararası çapta bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Pastart İzmir-Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali, 27-29 Eylül tarihleri arasında Kültürpark içerisinde gerçekleştirildi. Pasta yapma yarışması, söyleşiler, ürün satış standları ve çeşitli ikramların yer aldığı organizasyon, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu.
ERCAN AKGÜN
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