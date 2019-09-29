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Sokak sanatçısına Büyükşehir kazığı

Sokak sanatçısına Büyükşehir kazığı
Giriş Tarihi: 29.9.2019

'ndeki zabıta ekiplerince sanatını icra ederken çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile 'na göre 153 lira para cezası yazılan rekortmen canlı heykel performans sanatçısı 'a 2013 yılında verilen cezanın iptal edilmediği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki zabıta ekiplerince sanatını icra ederken çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira para cezası yazılan rekortmen canlı heykel performans sanatçısı Erdal Çoban'a 2013 yılında verilen cezanın iptal edilmediği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nce Çoban'ın ev adresine gönderilen tebligatta kesilen para cezasını 15 gün içinde ödemesi gerektiği, ödemediği takdirde adli para cezası ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

'ŞOKE OLDUM'

Geçen Mart ayında para cezası kesildikten sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kamuoyundaki tepkiler üzerine kendisini arayarak özür dilediğini, cezanın iptal edileceğini ve zabıta ekipleri hakkında da gerekli soruşturmanın başlatıldığını aktardığını ifade eden Çoban ise söylenenlerden sonra kapısına gelen ödeme makbuzunu görünce şoke olduğunu söyledi.

METİN BURMALI

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