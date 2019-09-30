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kumpasının avukatı 'da yakalandı

İzmir kumpasının avukatı Trabzon'da yakalandı

30.09.2019, 09:53

'de davası kumpasının avukatlarından M.A., ’da saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de "askeri casusluk" davasında Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas düzenleyen FETÖ/PDY üyelerinden olduğu ileri sürülen M.A., Trabzon'da jandarma tarafından yakalandı. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çukurçayır'da 3 katlı bir evin çatı katında yakaladığı M.A., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İzmir'e sevk edildi.

İHA
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