İzmir'de su kesintisi 30 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 30 Eylül tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 30 Eylül İzmir su kesintisi detayları...

BAYINDIR ZEYTİNOVA

30.09.2019 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.