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Yüzerek 'na kaçarken yakalandı

Yüzerek Sakız Adası'na kaçarken yakalandı

01.10.2019, 11:13

'in Çeşme ilçesinden 'ın 'na yüzerek kaçmaya çalışan uyruklu , ekiplerince yakalanınca avrupa hayali son buldu.

Edinilen bilgiye göre, bir göçmenin yüzerek Sakız Adası'na kaçmaya çalıştığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, Libya uyruklu göçmenin yerini tespit etti. Ekipler, müdahale ederek göçmeni sahil güvenlik botuna aldı. Çeşme ile Sakız Adası arasındaki 9 millik mesafeyi yüzerek geçmeye çalışan Libya uyruklu göçmen, Çeşme İskelesine getirildi.


Göçmenin, sağlık kontrolünün ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
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