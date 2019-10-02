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Şnorkel ve plastik deniz simidiyle umuda yolculuk

Şnorkel ve plastik deniz simidiyle umuda yolculuk

02.10.2019, 12:16

'in Çeşme ilçesinden şnorkel ve plastik deniz simidiyle yüzerek 'ın 'na geçmeye çalışan bir , ekiplerince yakalandı.

Umuda yolculuk için yapılan yasa dışı geçişler defalarca göçmenleri yaşamlarından ederken, teşebbüsler ise hiç bitmiyor. Son olarak Çeşme'nin Süngükaya Adası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botundaki görevliler geçen pazartesi günü saat 15.35'te şnorkel ve plastik deniz simidiyle yüzerek Sakız Adası'na geçmeye çalışan bir kaçak göçmeni fark etti. Tehlikeli yolculuğa tek başına çıkan kaçak göçmenin Libya uyruklu olduğu öğrenildi. Elinde bir şişe de su bulunan ve güçlükle yüzen kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getiren bu kişi, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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