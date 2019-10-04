Burası belediyenin ağaçlandırma sahası!

Bakımsızlıktan kurumuş fidanlar, çöp yığınları hatta hayvan leşleri.... İzmir’in Bornova ilçesinde belediye tarafından ağaçlandırma çalışması yapılan alan mikrop yuvasına dönerken vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti

İzmir'in Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 6172 sokak yakınında belediye ait ağaçlandırma alanının hali yürek burkuyor. Bornova Belediyesi tarafından bir süre önce ağaçlandırma çalışması yapılan alandaki çöp yığınları ve hayvan leşleri, vatandaşların da tepkisine neden oluyor.



MİKROP SAÇIYOR



Belediyenin kendi yerine karşı ilgisiz kaldığını, ağaçların sulanmadığını ve çöplerin temizlenmediğini söyleyen vatandaşlar, "Belediye kendi yerine bile ilgi göstermiyor. Belediye kaç dönüm arazideki çam ağaçlarına bile bakmıyor. Ölmüş köpekler kurumuş, bakan yok. Her yere mikrop saçıyor. Bu kirlilik insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Belediye yetkililerini göreve çağırıyoruz" diye konuştu.