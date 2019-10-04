En lezzetli festival

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Gastronomi Festivali 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 'İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler' mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde keyifli atölyeler, ünlü şeflerden tarifler ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Gastronomi Festivali 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 'İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler' mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde keyifli atölyeler, ünlü şeflerden tarifler ve sürpriz etkinlikler yer alacak. Ücretsiz düzenlenen festivali ziyaret edenler, keyifli atölyeler ile lezzet yolculuğuna çıkarken, uzman konukların sohbetleriyle gastronominin bilinmeyen yönlerini, tariflerin püf noktasını öğrenme şansını yakalayacak. Festival bu sene televizyon yarışmalarından tanınan usta jüriler Hazer Amani ile Somer Sivrioğlu'nu da ağırlayacak. Somer Sivrioğlu, 06 Ekim Pazar günü "Ege'nin Kabukları" adlı workshopu ile İzmirliler ile buluşacak. Hazer Amani ise 'Karbon İzi Olmayan Ege Lezzetleri' workshopu ile 5 Ekim cumartesi saat 18:00'da Kent Meydanı'nda olacak.