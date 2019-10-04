Fıtık uzmanı cerrahlar İzmir'de buluştu

İzmir'de, Fıtık Derneği ile Ege Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı. 'Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' ana temasıyla düzenlenen kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirdi.

Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışına Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy, Kongre Başkanı ve Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, yurt içi ve yurt dışından cerrahlar ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, sağlık alanında inovatif çözümlerin hızla gerçekleştiğini ifade ederek, "Minimal invaziv yaklaşımlar gibi son 20 yılda özellikle robotik cerrahideki yenilikler de hastalarımıza daha konforlu tedavi seçenekleri sunmamıza olanak sağladı. Bu hızlı gelişim içerisinde bizler de diğer meslekler gibi değişimin farkına vararak kendimizi sürekli yenilemek mecburiyetindeyiz. İşte bu amaca hizmet eden kongremizin hepimize büyük katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.



ULUSAL VE ULUSLARARASI 38 KONUŞMACI KATILDI

Kongre bilimsel programı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Ersin, "Kongremizin bilimsel programında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden canlı olarak aktarılacak ameliyatlar sayesinde yurt dışından gelen meslektaşlarımızın vakalara yaklaşım biçimlerini, kullandıkları teknikleri ve çözüm önerilerini beraberce izleyeceğiz. Sonrasında da cumartesi akşamına kadar olan süreçte konuşmacılar toplam 6 adet panel ve konferansta güncel bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Bunun dışında elbette sözel ve video bildiri oturumlarımız gerçekleşecek. 34'ü ulusal, 4'ü de yurt dışından gelen toplam 38 konuşmacı aramızda olacak. Romanya'dan Victor Radu, İspanya'dan Miguel Angel Garcia Urena, Belçika'dan Filip Muysoms ve İngiltere'den Aali J. Sheen davetimizi kabul ederek İzmir'e geldiler. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz cerrahların en sık yaptığı ameliyatların başında gelen fıtık cerrahisini tüm yönleriyle ele alan bu sunumların, bizlere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.



FLAMİNGOLARIN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

7. Ulusal Fıtık Kongresi'nin sosyal mesajını nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan flamingolara ayırdıklarını belirten Prof. Dr. Ersin, "Dünyanın en büyük yapay üreme adasına sahip İzmir Kuş Cenneti'nde de yaşamlarını sürdüren flamingoların ve tüm canlıların yaşam alanlarına saygı duymamız gerektiğini buradan bir kez daha dile getiriyoruz. İzmir'imiz; doğal, kültürel ve gastronomik miras açısından bizlere zengin bir çeşitlilik sunuyor. Geçmişinde Seferis, Homeros ve Galen gibi birçok kültür-sanat ve bilim insanı bulunan ve tarihi 8500 yıl öncesine dayanan Anadolu'nun bu kadim kentine tekrar hoş geldiniz diyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer ise, "Bugün burada sizlerle olmak, yeniden bu cerrahinin atmosferine dönmek beni heyecanlandırdı. Çok yakın bir zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi salonlarında taze kadavrada bir kurs gerçekleştirdik. Çok yoğun ilgi gören bir kurs oldu. Özellikle genç meslektaşlarımızın ilgisi çok yüksekti, interaktif tartışmalar oldu, bu bizi mutlu etti. Derneğimiz bu kursun devamını baharda da planlıyor. Öte yandan yine bu dönemde derneğimizin yurt dışı bursları için başvuran genç kardeşlerimizin tamamına burs verdik, bundan da çok mutluyuz. 17-18 genç meslektaşımız bu burstan yararlandılar. Umuyorum ki eğitimleri için sıra dışı bir katkı olacak ve ülkemize oralardan dolu dolu gelecekler. Bu, onların meslek hayatlarında önemli bir aşama olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.



'ZENGİN BİLİMSEL İÇERİKLİ BİR KONGRE'

Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy da, "Kongremiz kasık fıtık ve ventral fıtık kursuları ile başladı. Yabancı hocalarımızın gerçekleştireceği canlı ameliyat yayınları ile zengin bilimsel içerikli bir kongre olacağını umuyoruz. Karın duvarı ve kasık fıtığı cerrahisinde son yıllarda önemli gelişmeler olmakta. Özellikle endoskopi ve robotik cerrahinin popülaritesinin artmasıyla çok sayıda yeni teknik uygulanmaya başlandı. Derneğimiz 2000 senesinden itibaren Türk cerrahi toplumuna bilimsel yönden kongreler, fıtık okulları ve kurslarla katkıda bulunuyor. Özellikle canlı ameliyat ve güncel tekniklerin uygulanmasıyla birlikte eğime özel bir önem veriyoruz. Bugüne kadar 7 ulusal kongre, 7 fıtık okulu, 6 bölgesel toplantı ve kurslar düzenledik. Kongremize katkıda buluna Ege Üniversitesi'ne, rektörlüğüne, çalışanlarına, tüm yabancı konuşmacılarımıza, varlıkları ve destekleri ile toplantılarımızın yapılmasını sağlayan sponsorlarımıza, kongremizi düzenleyici firmamıza ve kongre içinde olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.