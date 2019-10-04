Kamyon korkusu

İzmir'in Bornova ilçesinin Meriç Mahallesi'nde, park halindeyken yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonunun 9 araca çarpması, İstanbul'da da birçok kez meydana gelen hafriyat kamyonu kazalarını hatırlattı.
İzmir'in Bornova ilçesinin Meriç Mahallesi'nde, park halindeyken yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonunun 9 araca çarpması, İstanbul'da da birçok kez meydana gelen hafriyat kamyonu kazalarını hatırlattı. Çoğunlukla kentsel dönüşüm nedeniyle yapılan kazılardan çıkan malzemelerin taşındığı hafriyat kamyonları; yolda, sokakta, kaldırımda hatta en işlek caddelerde bile herkesin karşısına çıkıyor.
DİKKATLİ OLUNMALI
İzmir'de, salı günü meydana gelen kaza anında yolda birinin bulunmaması, olası faciayı önledi. Korku içindeki mahalleli benzer kazaların olmaması için sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
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