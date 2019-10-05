İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini, hangi ilçelerde elektriklerin kesik olduğunu araştırıyor. İzmir elektrik kesintisi ile ilgili duyuru GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR 09:00 16:00 - FATİH MAHALLESİ,(TM-1 5/11 NUMARALI YANIKKAVAK MEVKİİ MERKEZ TRAFOSU TAMAMINDA) BAYRAKLI 09:00 17:00 - 1620/9-1620/16-1620/8-1620/64-1637/25-1615/5-1620/10 SOKAKLAR VE CİVARI

1620/18-1620/11-1620/9-1620/6-1620/15-1620/16-1620/1 SOKAKLAR VE CİVARI