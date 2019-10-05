  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi! ?

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

05.10.2019, 12:49

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini, hangi ilçelerde elektriklerin kesik olduğunu araştırıyor. İzmir elektrik kesintisi ile ilgili duyuru tarafından paylaşıldı. Peki ? İşte 5 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR

09:00 16:00 - FATİH MAHALLESİ,(TM-1 5/11 NUMARALI YANIKKAVAK MEVKİİ MERKEZ TRAFOSU TAMAMINDA)

BAYRAKLI

09:00 17:00 - 1620/9-1620/16-1620/8-1620/64-1637/25-1615/5-1620/10 SOKAKLAR VE CİVARI
1620/18-1620/11-1620/9-1620/6-1620/15-1620/16-1620/1 SOKAKLAR VE CİVARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN