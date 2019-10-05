‘Köpeğini sokağa atana 10 bin lira ceza verilsin’

Evcil hayvanlarını sokağa terk eden tatilcilere tepki gösteren Çeşme Ovacık’taki barınakta görevli veteriner Koç, “Barınak sokağa atılan köpeklerle dolup taştı” dedi

Türkiye'de her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlanırken, bazı yazlıkçıların tatil bitiminde, besledikleri köpekleri sokağa bırakmaları tepki çekiyor. Yaz aylarını İzmir'in Çeşme ilçesinde geçiren bazı tatilciler de evlerine dönerken evcil hayvanlarını yanlarına almıyor. Çeşme Belediyesi'nin Ovacık'taki Köpek Barınağı'nda görevli Veteriner Hekim Çağdaş Koç, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl yüzde 10 artış görüldüğünü, bunun büyük bölümünü, tatilciler tarafından getirilip, sokağa bırakılan hayvanların oluşturduğunu söyledi. Koç, "Sahipleniyorsanız bırakmayacaksınız" dedi.



KOMİSYON RAPOR HAZIRLADI



Öte yandan TBMM Hayvan Hakları Komisyonu tarafından mesclise sunulmak üzere hazırlanan raporda, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin lira idari para cezası verilmesi ve bir daha hayvan sahiplenmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca hayvanları öldüren, işkence yapan ve istismar edenlere 2 yıl 1 ay olarak öngörülen hapis cezasının mahkemece ertelenmemesi istendi.