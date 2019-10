Türkiye’nin eğitimde teknoloji üssü: İYTE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Dünyada en gelişmiş teknik üniversite modellerinden ‘yüksek teknoloji enstitüleri’nin ülkemizdeki tek örneğiyiz. Hedef her öğrencinin alanında ihtiyacı olan tüm donanımları kazanmasıdır” dedi

Dünyadaki en gelişmiş teknik üniversite modellerinden olan yüksek teknoloji enstitülerinin Türkiye'deki tek örneği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), uluslararası başarılarıyla hem İzmir'in hem de Türkiye'nin gururu oldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2019 (2019 Times Yükseköğretim Etki) sıralamasında 201- 300 bandında yer aldı. İYTE, Dünya Genel Sıralama tablosunda dünyadaki en iyi üniversitelerden birisi oldu. Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan genel sıralamada 76 ülkeden 450 farklı üniversitenin verileri değerlendirildi ve sıralamaya Türkiye'den 19 üniversite dâhil edildi. İYTE bu sıralamada devlet üniversiteleri arasında ilk beşte yer aldı. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Yeni Asır'ın sorularını yanıtladı.



- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?



İYTE, teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Eğitim dili İngilizce olan İYTE, bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneğidir. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlanmıştır. İYTE, kurulduğu günden 1999'a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiş, 1999'dan itibaren de kademeli olarak, Urla-Gülbahçe'deki kampüsüne taşınmıştır. 3500 hektar alana sahip olan Enstitümüzde, 132.000 metrekareye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmekte olup kampüsümüz, sürekli gelişmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yerelde 'İYTE' olan kısaltması, uluslararası alanda 'IZTECH' olarak kullanılmaktadır. Akademik yapısı 3 fakülte ve bir enstitüden oluşmaktadır.



DİPLOMADAN DAHA FAZLASI



- YENİ ÜNIVERSİTELİ OLANLARA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Öğrencilerimiz üniversiteye başlıyorlar ve bir diplomayı hedefliyorlar. Üniversite çok düz bir denklemdir. Fakat diploma sadece yaldızlı bir a4 kağıdıdır. Üniversite hayatlarını bir diplomanın yeterli olacağını düşünerek geçirebilirler. Fakat hayatlarının en güzel yıllarını adadıkları 4 veya 5 yıllık eğitimin karşılığı yaldızlı a4'ten ibaret olamaz. Üniversiteye başladıklarında büyük hedeflere sahip olmalılar. Akademik alanlarıyla ilgili, yani fizik, mühendislik, mimarlık, hangi alanı hedefliyorsa hedeflesinler bu alanla ilgili mutlaka çok güçlü bir donanıma sahip olmaları gerekiyor. Bunun için diplomanın ötesinde, tercih ettikleri bölümün her türlü akademik donanımını edinerek mezun olmalarını tavsiye ediyorum. Tabii bir insanın meslek hayatına atıldığı zaman, bir kuşun iki kanatlı uçması misali, akademik bilgisinin yanında sosyal, kültürel sanatsal, sportif faaliyetlerde bulunması ve kendini diğer alanlarda da yetiştirmesi gerekiyor.



İYTE TÜRKİYE'DE TEK



İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTITÜSÜ'NÜ FARKLI KILAN NEDİR?



Türkiye'de İYTE sahip olduğu nitelikler ve verdiği eğitimle ilk ve tektir. Akademik kadromuzun çoğu tecrübeli ve yurtdışında eğitim almış hocalarımızdan oluşuyor. Nitelikli ve üstün başarılara sahip hocalarımız, bünyemizde eğitim veriyor. Araştırma altyapısını oluşturmuş bir üniversiteyiz. 13 uygulama merkezimizde öğrencilerimize uygulama araştırma imkanı sağlıyoruz. Bunların yanı sıra üniversitemizdeki 60'ın üzerinde öğrenci topluluğuyla öğrencilerimizin her türlü sosyal faaliyetlerini destekleyen ve öğrenci dostu bir eğitim anlayışına sahibiz. Öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projeleriyle topluma adanmış bir lider olmaya yönlendiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ve programlarla gençlerimizin okudukları dönem ve mezuniyetlerinden sonra bulundukları coğrafyayı aydınlatan, rol model bireylere dönüşmelerini hedefliyoruz. En nihayetinde üniversiteler iki temel ürünü olan fabrika gibidir. Bir ürünü yetiştirdiği kalifiye insanlardır, ikincisi ise bilgi bilim ve bu bilginin zemininde ürettiği teknolojidir. Biz insan kaynaklarıyla, toplumun her kesiminin ihtiyaç duyduğu insanları ve insan kaynaklarının toplumunu yetiştiriyoruz.



- MEZUN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞINIZ DESTEKLER NELERDİR?



Mezunlarımızla çeşitli platformlarda iletişimimizi sürdürüyoruz. İhtiyaç dahilinde işbirliği sağlıyoruz. Mezunlarımızın birçoğu Türkiye ve Avrupa'da en iyi üniversitelere yerleşiyor. Komisyonlar oluşturup araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam ediyorlar. Ayrıca yine Türkiye'nin ve dünyanın en iyi firmalarında üst düzey kadrolarda iş imkanı buluyorlar. Mezun olsalar da İYTE ailesinin bir parçası olmaya her zaman devam ediyorlar.



ULUSLARARASI BAŞARILARI



- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2019'da (2019 Times Yükseköğretim Etki Sıralaması) 201-300 bandında yer aldı.



- İYTE, dünya genel sıralama tablosunda en iyi üniversitelerden birisi oldu.



- Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan genel sıralamada 76 ülkeden 450 farklı üniversitenin verileri değerlendirildi ve sıralamaya Türkiye'den 19 üniversite dahil edildi. Ve İYTE bu sıralamada devlet üniversiteleri arasında ilk beşte yer aldı.



- Dünyanın en kapsamlı ve prestijli sıralama sistemlerinden birisi olarak kabul edilen THE, 'Impact Ranking' (Etki Sıralaması) adı altında yeni bir sıralama sistemi geliştirdi. Bu yıl ilk kez yapılan sıralama, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri projesi kapsamında üniversitelerin toplumsal, çevre ve sosyal gelişme konularında, bulundukları topluma olan etkilerini ölçmek amacıyla düzenlendi. Üniversiteler eğitim kurumu olma misyonlarının dışında, 10 ana başlık altında incelendi. Araştırmada, sosyal yardım ve yönetim özelliklerinin öne çıktığı İYTE, Cinsiyet Eşitliği, Ekonomik Büyüme, Sanayi-Yenilik ve Altyapı, Sosyal Yardım ve Yönetim olmak üzere dört sürdürülebilir kalkınma ana başlığıyla 201- 300 bandında yer alarak, sıralamada en yüksek puanla derecelendirmeye girdi.

