Yayalar her an araç altında kalabilir

İzmir'in Balçova ilçesi Çağdaş Caddesi'nde yaya geçidi uyarı yazılarının silinmesi vatandaşların tepkisiyle karşılandı.

İzmir'in Balçova ilçesi Çağdaş Caddesi'nde yaya geçidi uyarı yazılarının silinmesi vatandaşların tepkisiyle karşılandı. Vatandaşlar, "Yaya geçidi daha çizildiği günün ertesinde silindi. 'Önce Yaya' yazdılar evet ama buradan yokuş aşağı arabalar çok hızlı geliyor ve yolda hafif viraj olduğu için yayaları görene kadar geç oluyor. Ben yaya olarak gelen aracı görmek için biraz yukarıya yürüyüp karşıya geçebiliyorum. Çözüm olarak buraya araçların yavaşlamasını sağlayacak bir kasis ya da yayalar için ayna konulmasını istiyoruz" diye konuştu.