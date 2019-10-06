İyi ki varsın Cafer öğretmenim

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Helvacıoğlu Ortaokulu'nun görme engelli Türkçe öğretmeni Cafer Tatlı (32), 7 yıl önce atandığı okulunda çok mutlu. Tatlı, hiçbir zaman engelinin arkasına sığınmadığını, öğrencileri ile empati kurarak ders işlediğini anlattı. Öğrenciler de çok sevdikleri Cafer Tatlı'nın derslere girmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti.



İzmir'de, doğuştan yüzde yüz görme engelli olan Cafer Tatlı, yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Hayata dört elle sarılan, hayallerinin peşinden koşan Tatlı, ilk öğrenimini Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda tamamladı. Ardından Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdikten sonra Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Cafer Tatlı'nın, ataması üniversite eğitiminin ardından hemen yapıldı. 2013 yılında ataması yapılan ve Aliağa'nın Helvacı Mahallesi'nde bulunan Helvacı Ortaokulu'nda göreve başlayan Cafer Tatlı, çok mutlu.