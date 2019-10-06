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'de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar! ?

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

06.10.2019, 10:04

'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintileri olduğunu merak ediyor. GDZ Elektrik 6 Ekim tarihli İzmir elektrik kesintisine dair detayları paylaştı. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Ekim Pazar detayları...

BAYINDIR

09:00 16:00 - YAKACIK MAHALLESİ,(TR-4 TRAFOSU TAMAMINDA)

BERGAMA

09:30 - 16:30 - KARAHIDIRLI-CEVAPLI MAHALLELERİ

BEYDAĞ

10:00 - 16:00 BEYKÖY MAHALLESİ,BEYKÖY YOLU,ADAKÜRE YOLU,CEVİZLİ KUYU,ŞEHİT OSMAN SARI,ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU,PATİKA VE İŞÇİ LOJMANLARI SOKAK VE CİVARI (TR-25)

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