İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintileri olduğunu merak ediyor. GDZ Elektrik 6 Ekim tarihli İzmir elektrik kesintisine dair detayları paylaştı. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR 09:00 16:00 - YAKACIK MAHALLESİ,(TR-4 TRAFOSU TAMAMINDA) BERGAMA 09:30 - 16:30 - KARAHIDIRLI-CEVAPLI MAHALLELERİ BEYDAĞ 10:00 - 16:00 BEYKÖY MAHALLESİ,BEYKÖY YOLU,ADAKÜRE YOLU,CEVİZLİ KUYU,ŞEHİT OSMAN SARI,ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU,PATİKA VE İŞÇİ LOJMANLARI SOKAK VE CİVARI (TR-25)