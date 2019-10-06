Küfür cinayeti

Menderes’te dayısı ve dayısının arkadaşı ile içki içmek için buluşan genç, küfür nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, dayısı ağır yaralandı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir müzikholde başlayan içki alemi kanlı bitti. Çıkan tartışmada Aydoğan İlingi (32), silahla arkadaşı Murat Göyük ile yeğeni Mert Efe'yi vurdu. Kanlar içinde kalan Mert Efe, hayatını kaybetti, dayısı Göyük yaşam savaşı veriyor. Kara'nın Yeri isimli meyhanede alkol alan Eshot çalışanı Murat Göyük (32), Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan yeğeni Mert Efe (22) ve arkadaşı Aydoğan İlingi içki masasından kalktıktan sonra araçla evlerine gitmek için yola çıktı.



"BİR DAKİKA BEKLEYİN!"

"Marketten de birer bira alalım" diyen üç arkadaş, burada tartışmaya başladı. Tartışma küfürlerle büyürken, Aydoğan İlingi, "Bir dakika bekleyin" deyip evden silahını almaya gitti. "Hadi buradayız" diyerek İlingi'ye meydan okuyan dayı ve yeğen art arda ateşlenen silahla ağır şekilde yaralandı. Kanlar içinde kalan Mert Efe, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan dayısı Göyük yaşam savaşı veriyor. Olaydan sonra kaçmak isteyen zanlı, silahıyla yakalanarak gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL