Tuğçe'nin erkek arkadaşının ifadesinden şoke eden ayrıntı!

İzmir'in Buca ilçesinde 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Tuğçe'nin, erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulduğu belirlenirken ifadesi de ortaya çıktı. Kara'nın ifadesinde olay anına ilişkin çarpıcı detaylar bulunurken, sevgilisi Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde söylediği şoke eden sözler de ortaya çıkmış oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürmekte olan 22 yaşındaki Tuğçe Baran, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıktı. Baran'ın, erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulduğu belirlenirken katil zanlısının ifadesinde şoke eden detaylar günyüzüne çıktı.



TUĞÇE'NİN ERKEK ARKADAŞININ İFADESİNDEN ŞOKE EDEN AYRINTI!

İzmir'in Buca ilçesinde erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulan Tuğçe Baran'ın (22) ölümü ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kara'nın gece saatlerinde silahını söküp taktığı, doldur boşalt yaptığı, sevgilisi Tuğçe Baran ile yanlarındaki iki arkadaşının korkması 'şeytan doldurur' demesi üzerine tabancasını geri bıraktığı öğrenildi.



Sabah saatlerinde evden çıkarken yine silahını eline alan Kara'nın kız arkadaşı Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde, 'Kız seni vurayım mı?' dedikten sonra boş olduğunu düşündüğü silah ile ateş ettiği ortaya çıktı.



Şaka yaparken kız arkadaşını başını vuran Emre Kara'nın, "Ben ne yaptım. İntihar edeceğim. Kimseye bu olayı anlatmayın" diyerek kaçtığı belirlendi.

Geçen Pazar günü meydana gelen olayın ardından saklandığı evde yakalanan zanlı, tutuklanmıştı.

SABAH