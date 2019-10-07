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Foça'da pamuk deposu yandı

İzmir Foça'da pamuk deposu yandı

07.10.2019, 18:04

'in Foça ilçesi 'nde, pamuk deposunda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerenköy Mahallesi'nde bir pamuk deposunda yangın çıktığı ihbarının ardından itfaiye ekipleri, bölgeye intikal etti. Olay yerine giden ekipler, hemen pamuk deposundaki yangına müdahale etti. Yangın sırasında depo çalışanları, kepçelerle pamukların bir bölümünü dışarı çıkardı.
İtfaiye ekipleri tarafından kontrol alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

IHA

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