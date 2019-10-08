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Bayraklı’da faciadan dönüldü

İzmir Bayraklı’da faciadan dönüldü

09.10.2019, 00:27

’in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki araç harlamasından dolayı alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 22.30 sıralarında Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem E. (51) idaresindeki 28 NC 855 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken benzin harlamasından dolayı birden alev aldı. Mahalle içerisinde aracını sağa yanaştıran sürücü Kerem E. ve yolcu durumunda bulunan 3 kişi hızlı bir şekilde araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARAÇTA LPG BULUNUYORDU

Benzinli ve LPG'li olduğu öğrenilen araçta yangın dolayısıyla faciadan dönüldü. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı araç kullanılmaz hale gelirken, yangında, can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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