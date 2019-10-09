İzmir Aliağa'da korkutan deprem! Son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre İzmir'in Aliağa ilçesinde saat 16.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan bilgiye göre, depremin yerin 8.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (9 EKİM)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.10.09 16:37:45 38.8642 27.0133 8.2 -.- 3.6 3.5 CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) 2019.10.09 13:06:09 39.2860 27.7372 0.0 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 2019.10.09 12:03:10 37.2617 28.1538 0.0 -.- 2.0 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA) 2019.10.09 11:22:51 40.8625 28.0887 4.8 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.09 10:52:19 37.8110 28.9122 22.1 -.- 1.8 -.- KELLECI-BABADAG (DENIZLI) 2019.10.09 10:34:04 38.9993 26.2065 8.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.10.09 09:42:40 35.9488 28.6575 6.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2019.10.09 09:27:39 40.8490 28.2307 8.3 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.10.09 08:05:58 39.5422 26.0145 6.1 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.10.09 07:20:05 36.9438 27.6782 2.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.10.09 05:59:09 38.2748 27.1518 16.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) 2019.10.09 05:51:18 41.9440 32.8898 5.7 -.- 2.1 -.- IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU) 2019.10.09 05:25:26 37.1443 28.6767 15.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) 2019.10.09 05:00:10 40.0057 32.6387 3.1 -.- 2.4 -.- ETIMESGUT (ANKARA) 2019.10.09 04:29:51 40.8785 28.2758 8.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.09 03:54:19 37.9305 29.0387 13.7 -.- 1.1 -.- ASAGISAMLI-(DENIZLI) 2019.10.09 03:48:11 39.2050 28.9132 5.6 -.- 3.3 3.2 ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) 2019.10.09 03:38:20 37.8878 28.9812 21.7 -.- 1.1 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) 2019.10.09 03:14:21 36.8263 35.5702 11.7 -.- 1.3 -.- CATALPINAR-YUREGIR (ADANA) 2019.10.09 03:01:53 40.5715 32.8420 17.6 -.- 1.8 -.- EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 2019.10.09 02:21:21 37.9677 27.2248 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)