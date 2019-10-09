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Aliağa'da korkutan ! Son depremler...

İzmir Aliağa'da korkutan deprem! Son depremler...

09.10.2019, 17:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,18:07

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 'in Aliağa ilçesinde saat 16.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan bilgiye göre, depremin yerin 8.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (9 EKİM)

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2019.10.09 16:37:45  38.8642   27.0133        8.2      -.-  3.6  3.5   CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)                        
2019.10.09 13:06:09  39.2860   27.7372        0.0      -.-  1.4  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           
2019.10.09 12:03:10  37.2617   28.1538        0.0      -.-  2.0  -.-   GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA)                          
2019.10.09 11:22:51  40.8625   28.0887        4.8      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    
2019.10.09 10:52:19  37.8110   28.9122       22.1      -.-  1.8  -.-   KELLECI-BABADAG (DENIZLI)                         
2019.10.09 10:34:04  38.9993   26.2065        8.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        
2019.10.09 09:42:40  35.9488   28.6575        6.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           
2019.10.09 09:27:39  40.8490   28.2307        8.3      -.-  3.1  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        
2019.10.09 08:05:58  39.5422   26.0145        6.1      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          
2019.10.09 07:20:05  36.9438   27.6782        2.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2019.10.09 05:59:09  38.2748   27.1518       16.5      -.-  1.1  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            
2019.10.09 05:51:18  41.9440   32.8898        5.7      -.-  2.1  -.-   IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU)                         
2019.10.09 05:25:26  37.1443   28.6767       15.0      -.-  1.2  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                
2019.10.09 05:00:10  40.0057   32.6387        3.1      -.-  2.4  -.-   ETIMESGUT (ANKARA)                                
2019.10.09 04:29:51  40.8785   28.2758        8.0      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    
2019.10.09 03:54:19  37.9305   29.0387       13.7      -.-  1.1  -.-   ASAGISAMLI-(DENIZLI)                              
2019.10.09 03:48:11  39.2050   28.9132        5.6      -.-  3.3  3.2   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            
2019.10.09 03:38:20  37.8878   28.9812       21.7      -.-  1.1  -.-   BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)                     
2019.10.09 03:14:21  36.8263   35.5702       11.7      -.-  1.3  -.-   CATALPINAR-YUREGIR (ADANA)                        
2019.10.09 03:01:53  40.5715   32.8420       17.6      -.-  1.8  -.-   EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                
2019.10.09 02:21:21  37.9677   27.2248        5.0      -.-  1.8  -.-   ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
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