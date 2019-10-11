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Boşa akan temiz su bütün sokağı doldurdu

Boşa akan temiz su bütün sokağı doldurdu
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'in Bornova ilçesi 'nde patlayan su borusu vatandaşları mağdur etti. Patlayan suyun bütün sokağı doldurduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden alt yapılarının sağlamlaştırılmasını istedi.

İzmir'in Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde patlayan su borusu vatandaşları mağdur etti. Patlayan suyun bütün sokağı doldurduğunu söyleyen vatandaşlar, "Altyapı yetersiz olduğu için bu tarz arızaları sık yaşıyoruz. Gürül gürül su akıyor. Bir ton su israfı küresel ısınmanın eşiğinde büyük kayıp. Su borusunun patlamasına ne sebep oldu bilmiyoruz. Sokaklarımız çamur içinde kaldı. Özellikle çocuklarımız geçerken zorlandı. Üstleri ıslandı. Yetkililerden alt yapımızı sağlamlaştırmalarını istiyoruz. Bir daha bu tarz sorunları yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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