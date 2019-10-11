İzmir'in Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde patlayan su borusu vatandaşları mağdur etti. Patlayan suyun bütün sokağı doldurduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden alt yapılarının sağlamlaştırılmasını istedi.
İzmir'in Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde patlayan su borusu vatandaşları mağdur etti. Patlayan suyun bütün sokağı doldurduğunu söyleyen vatandaşlar, "Altyapı yetersiz olduğu için bu tarz arızaları sık yaşıyoruz. Gürül gürül su akıyor. Bir ton su israfı küresel ısınmanın eşiğinde büyük kayıp. Su borusunun patlamasına ne sebep oldu bilmiyoruz. Sokaklarımız çamur içinde kaldı. Özellikle çocuklarımız geçerken zorlandı. Üstleri ıslandı. Yetkililerden alt yapımızı sağlamlaştırmalarını istiyoruz. Bir daha bu tarz sorunları yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Boşa akan temiz su bütün sokağı doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.