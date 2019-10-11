İzmir'de "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara 11 gözaltı

İzmir'de sosyal medyadan harekat ile ilgili terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheli yakalandı, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.