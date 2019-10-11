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Tuğçe’yi kaldırım taşıyla yaralayan sanığın avukatından hakimi kızdıran soru

Tuğçe’yi kaldırım taşıyla yaralayan sanığın avukatından hakimi kızdıran soru

11.10.2019, 11:45

'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne 'dan tatile gelen tercüman Tuğçe Koçaş'ı (27), kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan Okan Ş.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi kadına, "Kaldırım taşının size hedef aldığını nereden anladınız?" diye soran sanık avukatına, hakim, "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru? Mantıklı sorular sorun" şeklinde tepki gösterdi.

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