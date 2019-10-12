Bornova’da esnaf zam altında kaldı

CHP’li Bornova Belediyesi, esnafın işyeri açma başvuru harçlarına yüzde 1500’e varan oranlarda zam yaptı. Dudak uçuklatan zamlara esnaf temsilcisi Reşat Gençtürk’ten tepki geldi

CHP'li Bornova Belediyesi'nin, işyeri açma başvuru harcı ve çalışma ruhsatı ücretlerinde yüzde 1500'e varan zamlar yapması, ilçe esnafını isyan ettirdi. Fahiş artışlar esnafın belini bükerken, zamlara tepki gösteren Bornova Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Reşat Gençtürk, "Belediye borçlarını esnafın sırtından mı ödeyecek? Esnaf ve sanatkar ekonominin dinamosudur. Üretirler, eleman çalıştırırlar. Esnafın desteklenmesi gerekirken çelme takılması doğru değil. Bunu en iyi özel sektörden, ticaretin içinden gelen Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un bilmesi gerekir" dedi.



ÇAY OCAĞI BİLE ZOR



Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'nin, "Bu zamlarla belediye resmen işletme açacak esnafa ortak oluyor" diyerek karşı çıktığı zamlar, CHP ve İP'lilerin oylarıyla kabul edildi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ, zamları "Küçük esnafı kapsamıyor" diye savunurken, bunun doğru olmadığı görüldü. Çünkü, ilçede bir çay ocağı açmak için alınan ücret bile 2020 yılından itibaren 222 liradan 1500 liraya yükseltildi.



VAY AHMET AMCAYA



Belediyenin Ekim ayı Meclisi'nde konunun gündeme geldiğini belirten Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Reşat Gençtürk, 'Kahvehane, berber, kuaför, lokanta, internet kafe gibi işletmeler, 2019'daki başvurularında 412 lira öderken meclise gelen teklif 2 bin, onaylanan rakam ise bin 600 lira oldu. 4 katı artış var. Hele hamam, 433 lira iken 6 bin 700 lira olarak onaylandı. Yaklaşık 15 kat artış. El insaf. Kuyumcunun 222 liralık harç bedeli, bin 500 teklif ediliyor, bu fahiş artış da beğenilmiyor, 3 bin lira olarak onaylanıyor. Canlı müzik izin belgesi ücreti ise 587 liradan 5 bin liraya artırılıyor. 'Sınıfsız her türlü işyeri' diyor. Buna mahalle bakkalı Ahmet amca da dahil. Yüzde bin üçyüz artışla 222 liralık ücreti bin 500 lira yapmak için getiriyorlar, komisyon daha da artırıp 3 bin lira olarak belirliyor. Vay Ahmet amcanın haline" dedi.



EN ÇOK HAMAMLARA



En fazla zam sauna ve hamam açacaklar için yapıldı. Buna göre 2019'da sauna ve hamam açacakların başvuru harcı ve ruhsat ücreti 433 lira iken bu rakam 2020'de yüzde 1500'ü aşan bir zamla 6 bin 700 liraya yükseltildi. Tiyatro, sinema, düğün salonu açacaklar 2019'da başvurduklarında 974 TL, 2020'de başvurduklarında 6 bin 600 lira ödeyecek.

TOLGA TEKİN