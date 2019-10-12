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Üç aydır bir yolu asfaltlayamadılar!

Üç aydır bir yolu asfaltlayamadılar!
Giriş Tarihi: 12.10.2019

'in Konak ilçesi 'nde asfaltlanmayan yollar vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar yaklaşık 3 aydır yolların yapılmasını beklediklerini dile getirdi

İzmir'in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde asfaltlanmayan yollar vatandaşları isyan ettirdi. Yaklaşık 3 aydır yolların yapılmasını beklediklerini dile getiren vatandaşlar, "Yolumuza asfaltlama yapacaklar ama aylar geçti. Defalarca belediyeye konuyu bildiriyoruz, doğru düzgün dönüş alamıyoruz. 'Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz' diye erteliyorlar. Sadece bu yol değil, evlerimize gitmek için kullandığımız merdivenler de çok kötü durumda. Betonları koptu ve korkulukları sallanıyor. Her gün yüzlerce insanın geçtiği bu merdivenlerin hali içler acısı. İlle biri düşüp bir yerini kırdığı zaman mı onaracaklar. Belediyeyi görevini yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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