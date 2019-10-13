Oğulları ölmeden önce evi tefeciye kaptırmış

Urla’da yaşayan Meryem-Oğuz Öztürk çifti, oğullarının ölümünden sonra gelen bir emlakçıdan evlerinin satıldığını öğrendi. Yaşlı çift, oğullarının ölmeden önce borcuna karşı ipotek ettiği evlerini tefeciye kaptırdığını duyunca şok geçirdi

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Oğuz (82)-Meryem Öztürk (73) çifti, trafik kazasında hayatını kaybeden oğulları Görkem Öztürk'ün ölmeden önce tefeciden aldığı 5 bin liralık borç yüzünden evsiz kaldı.



3 AY ÖNCE CAN VERDİ



Oğulları Görkem'in ölmeden önce borcuna karşılık tefeci C.D'ye oturdukları evi ipotek ettiğini sonradan öğrendiklerini anlatan Öztürk Ailesi, "1 ayda borç 50 bin lira olmuş. Tefeci evimizi elimizden almasın diye tarlamı satıp kendisine 180 bin lira para verdim ama ona rağmen bize evimizi geri vermediği gibi başkasına satmış. Şimdi evsiz ve beş parasız ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. İddiaya göre Oğuz-Meryem Öztürk çiftinin çocukları Görkem Öztürk, iki yıl önce 5 bin liralık borcu yüzünden arkadaşları aracılığıyla tefeci C.D. ile tanıştı. Görkem'in geri ödemek koşuluyla aldığı paraya her hafta faiz uygulandı ve borcu bir ayda 50 bin lirayı buldu. Tefecinin tehditleri üzerine ailesini kandırarak evi üzerine alan Görkem Öztürk, anne babasının evini borcuna karşılık tefeciye ipotek ettirdi. Borcunu ödeyemeye çalışan Görkem Öztürk 3 ay önce trafik kazasında öldü.



2'NCİ ŞOKU YAŞADILAR



Acılı anne baba, henüz oğullarının ölümüyle yaşadıkları şok üzerlerinden atamadan, evlerine gelen bir emlakçıdan, oturdukları evin başkasına satılacağını öğrendi. Şoke olan Öztürk çifti, konuyu araştırdıklarında ise herşeyin ölen evlatları Görkem'in tefeci C.D'den aldığı borç paradan kaynaklandığını öğrendi. 5 bin lira paranın bir anda 50 bin liraya çıktığını, tefeci C.D'nin kafasına göre faiz uyguladığını anlatan 82 yaşındaki Oğuz Öztürk, "Dünyanın en büyük acısı olan evlat acısını yaşarken, başımıza bunlar geldi. Koah hastasıyım, solunum cihazından destek alarak yaşamaya çalışıyorum. Eşim de hasta ve zar zor hayatımızı sürdürebiliyorken evsiz kaldık. Evi satın alan yeni sahipleri bizi evden çıkarıyor" dedi.



YARDIM BEKLİYORUZ



Tefeci C.D'yle ilgili yasal işlemleri başlattıklarını dile getiren gözü yaşlı çift, "Evimiz gitmesin diye tarlamızı satıp tefeciye 180 bin lira verdik. Ama o hem paramızı aldı hem evi başkasına sattı. Şu anda da kendisi hapisteymiş. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

NİDA ALADAĞ