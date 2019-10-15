İzmir'de su kesintisi 15 Ekim Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre birçok ilçede su kesintileri yaşanırken kimi ilçelerde de günler su kesintileri yaşanacak. İzmir Çeşme'de yaşanacak 17 günlük su kesintisi sonrası İzmirliler su kesintisinin detaylarını merak ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 15 Ekim Salı İzmir su kesintisi detayları...

BALÇOVA KORUTÜRK

15.10.2019 saat 08:55 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.