Karşıyaka’da zorla bağış iddiası

CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin, ruhsat sıkıntısı çeken bazı küçük işletmeleri ve firmaları Karşıyaka Belediyespor’a bağış yapmaya zorladığı iddia edildi. AK Partili İsmail Çiftçioğlu, “Başkan Tugay bağışları açıklamalı” diye konuştu

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, ilçede ruhsat sıkıntısı çeken bazı küçük işletmeler ve firmaların, Karşıyaka Belediyespor'a bağış yapmaya zorlandığını iddia etti. Karşıyaka Belediyesi'nin bu tutumuyla ilgili kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini söyleyen Başkan Çiftçioğlu, Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, "Kulübe yapılan bağışları kamuoyuna tek tek açıkla" çağrısında bulundu.



BAĞIŞ YAP, ARAZİYİ KAP



Başkan Çiftçioğlu, "Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, kamuoyunda temiz kalmaya çalışıp, belediyede başka eller üzerinden resmen silahsız soygunculuk yapmaya kalkışıyor "diye konuştu. Ciddi boyutlara ulaşan iddiaların gerçekliğini anlamak için 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana Karşıyaka Belediyespor'a bağışta bulunan firmaların kamuoyuna açıklanmasını istediklerini aktaran Çiftçioğlu, "Bu firmaların bağışlarının karşılığında hangi alanlarda ve tesislerde reklamlarının sergilendiğinin bir an önce açıklanması gerekli. Ayrıca kamuya terk edilmiş arazilerin, hiçbir resmi izni olmadan Karşıyaka Belediyespor'a bağış yapılması kaydıyla, otopark alanı olarak kullandırıldığını görmekteyiz. Karşıyaka'da, 'Yap belediyespora bağışı, kullan araziyi' anlayışı, bir an önce son bulmalı" dedi



"KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ'NE HİÇBİR YARDIMLARI YOK"



Başkan Cemil Tugay'ın Karşıyaka Spor Kulübü'nün ihtiyaçlarını görmezden geldiğini, taraftarlara ve kulüp yönetimine gülümsemekten başka bir şey yapmadığını dile getiren Çiftçioğlu, "Sayın Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü'nün Süper Lig'e çıkması noktasında hayallerinden bahsediyordu, bugüne kadar taraftara ve kulüp yönetimine hoş sözler söylemekten başka hiçbir şey yapmadı. Kentimize büyük yatırım yapmış firmaları Karşıyaka Belediyespor'a bağış yapması için yönlendirmesi de akıllarda soru işareti bırakıyor. Vicdanları rahatsız etmektedir. Cemil Tugay'ın bu ikiyüzlülüğüne fırsat verilmemesi gerekiyor" dedi.



'GEÇMİŞTE YAPILANLARIN HESABINI SORAMADI'



Cemil Tugay'ın göreve gelir gelmez kendisinden önceki yönetimi eleştirdiğini hatırlatan AK Partili Çiftçioğlu, "Belediyenin uğradığı zararları açıkça ilan ettiğine hep beraber şahit olmuştuk. Ancak bir önceki dönemde yapılmış onca zararın hesabını soramadı. Sadece bürokratın görev yeri değiştirilerek, faturayı maaşlı personellere kesmekle bu iş geçiştirilemez. Acaba bir önceki dönemde kurulan sistemi kendisi de farklı isimlerle devam ettirdiği için mi soruşturamıyor? Kendisi Karşıyaka Belediyespor Başkanlığı görevinden derhal istifa etmelidir" diye konuştu.