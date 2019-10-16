İzmir'de su kesintisi 16 Ekim Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU'nun paylaşımına göre İzmir'de pek çok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi hangi mahalleleri etkiliyor? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

BORNOVA DOĞANLAR

16.10.2019 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ŞİFNE

16.10.2019 saat 08:35 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.