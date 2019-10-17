İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun sitesindeki bilgilere göre İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. İşte 17 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK
17.10.2019 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 17 Ekim Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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