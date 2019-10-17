İzmir’de ulaşıma büyük zam

İzmir’de toplu ulaşıma zam yapıldı. Belediye Meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan karara göre artışta en büyük pay, yüzde 66 ile 60 yaş üstü bilet fiyatının oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüzde 18.6 oranında zam yaptı. 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa, öğretmen bileti 3 liraya, 60 yaş biletleri 3 liraya çıktı, öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi ve yeni biniş ücreti 1 lira 64 kuruş oldu. Karar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni tarifeye göre 3 lira olan tam biniş ücreti 3.56 TL'ye yükseldi. 2.5 liralık öğretmen binişi 3 TL, 60 yaş ve üzeri biniş fiyatı ise 1.80 TL'den 3 liraya çıktı. Toplu ulaşım araçlarından 1.80 TL'den yararlanan öğrencilere ise indirim geldi. Öğrenci binişleri 1.80 TL'den 1.64 TL'ye geriledi. Bilet 35 fiyatları da arttı. Yeni tarifeye göre; 2 binişlik bilet 9 TL, 3 binişlik bilet 11 TL'den 13 TL'ye, 5 binişlik bilet 17 TL'den 20 TL'ye, 10 binişlik bilet 32 TL'den 38 TL'ye çıktı. Yeni dönemde 90 dakika uygulaması devam edecek.



"HATALARIN BEDELİ HALKA ÖDETİLİYOR"



Meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özgül Hizal, "Yapılan zam geçmişten bugüne Eshot yönetiminin yaptığı hataların bedelinin halka ödetilmesidir. Öğrenciye indirim oranı ise benzer illere göre azdır. Bu nedenle zamma karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

NİDA ALADAĞ