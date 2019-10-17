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Kısırlaştırma timi kuruluyor

Kısırlaştırma timi kuruluyor
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'de sokak hayvanlarının sayısının gün geçtikçe artmasının ardından Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili harekete geçti. Belediye, 21 veterinerden oluşan bir 'kısırlaştırma timi' kurmaya karar verdi.

İzmir'de sokak hayvanlarının sayısının gün geçtikçe artmasının ardından Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili harekete geçti. Belediye, 21 veterinerden oluşan bir 'kısırlaştırma timi' kurmaya karar verdi.

BIRAKMAYA MECBURUZ

Yeni veteriner alımını tamamladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyoruz. 2 sene sonunda sorunun ciddi bir şekilde hafifleme sağlanmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Sokak hayvanları meselesinin trajikomik bir durum olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Yasal düzenlemeye göre, eğer sokakta bir hayvanı yakalarsanız bunu barınakta alıkoyamıyorsunuz. Yasaya göre, tedavisi neyse yapacaksınız, kısırlaştırmasını yapacaksınız, sonra tekrar aynı yere koyacaksınız. Bu düzenleme batıda var. Çünkü orada sokak hayvanı diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN BELEDİYELERİN SORUNU'

Sokak hayvanları konusunun Türkiye'deki bütün belediyelerin sorunu olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Belediye başkanlarıyla bir araya geldiğimiz zaman herkes bundan dert yanıyor. Çözüm bir yasal düzenlemeden geçiyor. Biz de böyle bir düzenleme yapılana kadar çare olarak kısırlaştırmayı bulduk" ifadelerini kullandı.

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