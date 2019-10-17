  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Yatık duran binalarda anlaşma sağlandı

Yatık duran binalarda anlaşma sağlandı

Yatık duran binalarda anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'da 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valilikte anlaşma sağlandı.

Karşıyaka Bostanlı'da 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valilikte anlaşma sağlandı. Mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesinin ardından bir ay içinde zemin ve binaların risk analizlerinin yeniden yapılması, bu süreçte vatandaşların bina içinde ikamet etmemesi ve çıkan rapora göre karar alınması yönünde anlaşıldı. Başkan Tugay, "Valimiz binaların içerisinde eşyaların kalabileceğini fakat mülk sahiplerinden daire ve dükkanları kullanmamalarını istedi. Valimiz, başka yerde yaşamak zorunda kalma gibi durumlar için sosyal yardımlarda bulunabileceğini söyledi. Kendisine yaklaşımı için teşekkür ediyoruz" dedi.

NİDA ALADAĞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yatık duran binalarda anlaşma sağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN