Yatık duran binalarda anlaşma sağlandı

Karşıyaka Bostanlı'da 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valilikte anlaşma sağlandı.

Karşıyaka Bostanlı'da 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valilikte anlaşma sağlandı. Mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesinin ardından bir ay içinde zemin ve binaların risk analizlerinin yeniden yapılması, bu süreçte vatandaşların bina içinde ikamet etmemesi ve çıkan rapora göre karar alınması yönünde anlaşıldı. Başkan Tugay, "Valimiz binaların içerisinde eşyaların kalabileceğini fakat mülk sahiplerinden daire ve dükkanları kullanmamalarını istedi. Valimiz, başka yerde yaşamak zorunda kalma gibi durumlar için sosyal yardımlarda bulunabileceğini söyledi. Kendisine yaklaşımı için teşekkür ediyoruz" dedi.

NİDA ALADAĞ