84 yaşında yürüyerek dağları aşıyor

İzmir'de yaşayan, 7 yaşından beri spora ilgi duyan İbrahim Taşkın (84), 20 yıldır her hafta kentin farklı bir dağında yürüyor. Yürüyüş gruplarına liderlik eden ve kendinden genç olanları arkasından 'Yavaş, yetişemiyoruz' diye serzenişte bulunduğu Taşkın, dağlar için güzellemeler de yazıyor.



İzmir'de yaşayan memur emeklisi, 2 çocuk ve 1 torun sahibi İbrahim Taşkın'ın çocukluğu Konya'da tarlada çapa yaparak, dağlarda oğlak ve kuzu otlatarak geçti. İlkokulda güreş ile başladığı spora, 1986 yılında emekli olduktan sonra 1999 yılında, doğaya olan çocukluk özlemi nedeniyle merak saldığı dağ yürüyüşü ile devam etti. 20 yıldır haftada 2 gün 7'şer saat, 15 ile 25 kilometre arasında değişen parkurlarda farklı gruplarla yürüyen Taşkın, grupların en sevilen isim oldu.