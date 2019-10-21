İzmir Bayraklı'da üvey kardeş cinayeti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Efe Can D. üvey kardeşi Alper D. (19) tarafından evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bağrışmaları duyan komşular, Efe Can D.'nin kardeşinden korumak için balkondan atlamaya yeltendiğini iddia etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Postacılar Mahallesi 7666 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can D. iddiaya göre, üvey kardeşi Alper D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D. (19), mutfaktan aldığı bıçakla üvey abisine saldırdı.