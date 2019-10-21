İzmir'de akılalmaz hırsızlık yöntemi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki eve giren 2'si kadın 5 kişilik hırsızlık çetesinin yöntemi şaşkınlık yarattı. 28 yaşındaki Osman Utku A.’nın evine giren hırsızlık çetesi üyeleri 10 bin liralık ziynet eşyası çaldı. İçinde hırsızlık çetesinin bulunduğu aracı durduran Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan altınları kemer tokasının bulunduğu alandaki gizli bölmede buldu. Bu anlar polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri günü birlik olarak Manisa Salihli'den kente gelip hırsızlık yapan hırsızlık çetesine yönelik çalışma başlattı. 15 Ekim'de Manisalı hırsızlık çetesinin kullandığı aracın plakasını tespit eden ekipler, zanlıların Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde olduğunu tespit etti.

Hırsızlık çetesinin kullandığı aracı iki ilçede arayan polis ekipleri zanlıların izine rastlayamadı. İzmir-Turgutlu-Kemalpaşa yol güzergahında uygulama yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki zanlıların GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapılırken, geçmiş tarihlerde ev kapı kilit dilini düşürerek hırsızlık yapmış Aykut Atman (24), Hakan Atman (38), Niyazi Özdemir (55), Filiz Pire (41), Ayşe Atman (23) adlı zanlıların olduğu belirlendi.

POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTAN GİZLİ BÖLME



Araç polisler tarafından durdurulmak istenirken zanlıların emniyet kemerinin iç kısmının bulunduğu alana bir şeyler atıldığı görüldü. Araç durdurulduktan sonra incelemeye alındı. Araçta polisleri bile şaşırtan bir gizli bölme ortaya çıktı. Zanlıların soydukları evden aldıkları ziynet eşyalarını kadın çorabı içine saklayarak gizli bölmeye attıkları belirlendi. Araçta yapılan aramada yaklaşık 10 bin lira değerinde olan ziynet eşyaları ile ev kapı kilitlerini düşürmeye yarayan bir adet şeffaf renkli beyaz plastik aparat ele geçirildi.

EVİ TOPARLAYIP ÇIKMIŞLAR

Hırsızlık çetesinin Örnekköy'deki evi soyduktan sonra dağıttıkları eşyaları yerlerine koyup dışarı çıktıkları anlaşıldı. Ev sahibi eve geldiğinde hırsızlık olduğunu anlamasın ve polise ihbarda bulunmasın diye böyle bir yöntemi izleyen zanlıları yatağın üzerinde unuttukları imitasyon bir takı ele verdi. Ev sahibi Osman Utku A. eve girdiğinde yatak üzerinde imitasyon takı görünce gece 01.00 sıralarında 155'i arayarak ihbarda bulundu.

Osman Utku A. yaptığı ihbarda evine hırsız girmiş olabileceğini ancak evde bir dağınıklık olmadığını belirtti. Polis ekipleri müşteki Osman Utku A.'ya evde bulunan ziynet eşyası var ise yerlerinde olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Osman Utku A. yaptığı kontrollerde altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Osman Utku A. zanlılardan şikayetçi oldu. 2'si kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABAH