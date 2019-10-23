Cezaevini kaldırmak için ortak akıl zirvesi

Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla ilgili destek mesajları veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bir araya geldi. Kılıç, imkanların üstünde bir çalışmaya hazır olduklarını ifade etti

Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla ilgili destek mesajları veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bir araya geldi. Kılıç, imkanların üstünde bir çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nın cezaevinin kaldırılması için olumlu irade ortaya koyduğunu ifade eden Kaya ise Kılıç ile birlikte önümüzdeki süreçte cezaevi dosyasıyla Bakan Abdülhamit Gül'ü makamında ziyaret edeceklerini açıkladı.