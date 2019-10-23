İzmir'de su kesintisi 23 Ekim Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU 23 Ekim Çarşamba tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi duyurusu...

BALÇOVA KORUTÜRK

23.10.2019 saat 08:25 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. BUCA ZAFER, OLDURUK MAHALLESI

23.10.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.