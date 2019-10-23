‘Karadayı düğümü’ Ödemiş’te çözülecek

İzmir Tire'de, 9 Ekim'de 'İşe gidiyorum' diyerek evden çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Ahmet Karadayı'yı ailesi ve güvenlik güçleri her yerde arıyor.

İzmir Tire'de, 9 Ekim'de 'İşe gidiyorum' diyerek evden çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Ahmet Karadayı'yı ailesi ve güvenlik güçleri her yerde arıyor. Karadayı'nın son olarak Ödemiş'te görüldüğü ihbarı, yetkilileri harekete geçirdi. Gözü yaşlı anne Şerife ve baba Süleyman Karadayı, oğullarının kaybolduğu gün 14.52'de Ödemiş'te kahvehanenin önünde güvenlik kameralarından tespit edildiğini belirtti. Kayıp afişleri Ödemiş'te duvarlara asıldı.



KİMSEYE BORCU YOKTU



İddiaya göre, Tire Süt Kooperatifi'nde işçi olan Ahmet Karadayı, iki kez evlenip boşandı. 8 yaşında erkek çocuk sahibi Karadayı bir süredir birlikte yaşadığı F.T (29) ile mutlu bir hayat sürüyordu. Maddi sıkıntısı olmadığı öğrenilen genç adam 9 Ekim'de 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı. 13.00'te anne ve babası ile telefonda konuşan Karadayı, otomobilini Batı Terminali yakınlarına park ederek, kontak anahtarını amca oğlunun alacağını belirterek terminal yakınındaki bakkala bıraktı. Ardından sırra kadem basan talihsiz gencin son olarak Ödemiş'te görüldüğü ihbarı ailesini umutlandırırken, ilçe sokakları kayıp ilanıyla donatıldı. Yetkililer ise Ödemiş'te karış karış Karadayı'yı arıyor.

NADİR UYSAL