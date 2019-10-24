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‘Karnı burnunda’ maraton koşacak

‘Karnı burnunda’ maraton koşacak
Giriş Tarihi: 24.10.2019

'de yaşayan 32 haftalık hamile (28), "spina bifida" hastalığına dikkati çekmek amacıyla 'nda 42 kilometre koşacak.

İzmir'de yaşayan 32 haftalık hamile Özlem Işık (28), "spina bifida" hastalığına dikkati çekmek amacıyla Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşacak. Beden Eğitimi öğretmeni Işık, doktor kontrolünde antrenmanlarını sürdürüyor.

BİTİŞ ÇİZGİSİ HAYALİ

Özlem Işık, "1-2 ay koşayım derken sekizinci aya kadar geldim. Zaman geçtikçe heyecanım artıyor. Tek istediğim bitiş çizgisini görmek. Heyecanımı hiçbir kelimeyle anlatamam" dedi. Işık'ın doktoru Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda ise gebeliğin normal devam ettiğini, koşunun olumsuz bir etkisinin gözlenmediğini belirtti.

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